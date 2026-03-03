Google Haberler

İran: İsrail'in okul saldırısında ölen 160'tan fazla çocuk yan yana defnedilecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediğini öne sürdüğü saldırıda 160’tan fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek, saldırıya ilişkin mezar fotoğraflarını paylaştı ve Washington yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaşarak, "Trump'ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı. 

Arakçi, "Bunlar, ABD ve İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump'ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor. Gazze'den Minab'a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
