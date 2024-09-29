İran, İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınadı

Saldırıyı kınayan Kenani, İsrail'in ABD'nin desteğiyle suç işlemeye devam ettiğini belirterek, "Washington, Tel Aviv'i yöneten suç şebekesinin işlediği suçların ortağıdır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'in sivil altyapılara yönelik saldırılarına karşı çıkma sorumluluğu bulunduğunu hatırlatan Kenani, "İsrail'in bölgedeki savaş çığırtkanlığının uluslararası barış ve güvenlik açısından sonuçlarından başta ABD olmak üzere Tel Aviv'i destekleyenlerin doğrudan sorumlu olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze ve Beyrut başta olmak üzere bölgedeki saldırılarını sürdüren İsrail, akşam saatlerinde de Yemen'in batısındaki Hudeyde kentini hedef almıştı.

İsrail güçleri, çok sayıda savaş uçağının Hudeyde Limanı ile elektrik santrallerini vurduğunu duyurmuştu.