İran Kızılayı açıkladı: 787 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi. İran Kızılayı, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 232 kişi artarak 787’ye ulaştığını açıkladı.

Sivil yerleşim alanları hedef alındı

Mehr haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Hamadan kenti başta olmak üzere bazı sivil yerleşim bölgeleri doğrudan hedef oldu. Saldırılar sonucunda çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü belirtildi.

Sağlık altyapısı zarar gördü

Saldırıların sivil altyapı üzerinde de etkili olduğu kaydedildi. Tahran’daki bazı sağlık kuruluşlarının hava saldırılarında hasar aldığı, yaralıların tahliyesi ve tedavisinde zorluklar yaşandığı bildirildi.