İran krizi derinleşiyor! Trump kritik karar aşamasında: Savaş mı, anlaşma mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yaklaşık bir aydır süren çatışmaların ardından kritik bir karar aşamasında olduğu değerlendiriliyor. Artan enerji fiyatları ve kamuoyu desteğindeki gerileme, Washington yönetimini diplomasi ile askeri tırmanış arasında bir tercihe zorluyor.

Kritik yol ayrımı

Değerlendirmelere göre Trump, ya müzakere yoluyla anlaşmaya vararak geri çekilmeyi ya da askeri baskıyı artırarak daha uzun soluklu ve riskli bir çatışmayı göze almayı değerlendirmek durumunda. Analistler, bu sürecin küresel enerji piyasaları üzerinde de ciddi etkiler yarattığına dikkat çekiyor.

Diplomatik temaslara rağmen ABD ve İsrail'in yürüttüğü operasyonların ardından İran'ın bölgedeki füze ve İHA saldırılarını sürdürdüğü, ayrıca Körfez'de petrol ve doğal gaz sevkiyatını etkileyen gelişmelerin devam ettiği belirtiliyor. Bu durum, bölgesel gerilimin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Askeri seçenekleri genişletme ihtimali masada

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin aktardığına göre Trump, kurmaylarına "sonsuz bir savaştan" kaçınmak istediğini ve müzakere edilmiş bir çözüm arayışında olduğunu ifade etti. Aynı yetkili, Trump'ın daha önce dile getirdiği 4 ila 6 haftalık çatışma takviminin ise "sallantıda" olduğunu belirtti. Bununla birlikte Trump'ın, görüşmelerin başarısız olması halinde askeri seçenekleri genişletme ihtimalini de gündemde tuttuğu ifade ediliyor.

Trump yönetiminin Pakistan üzerinden ilettiği 15 maddelik plan da dahil olmak üzere çeşitli diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Ancak bu planın içeriğinin İran tarafından daha önce reddedilen şartlara benzerlik taşıdığı ve Tahran yönetimi tarafından "adaletsiz ve gerçek dışı" olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

Eski ABD Orta Doğu Ulusal İstihbarat Müdür Yardımcısı Jonathan Panikoff, sürece ilişkin, "Başkan Trump'ın savaşı bitirmek için önündeki tüm seçenekler kötü. Sorunun bir parçası da tatmin edici sonucun ne olacağına dair netlik eksikliği" değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin bölgeye ek asker sevk ettiği ve İran'a yönelik baskıyı artırdığı belirtilirken, analistler bu adımların Tahran'dan taviz koparmayı hedefleyebileceğini ancak daha geniş çaplı bir çatışma riskini de beraberinde getirdiğini ifade ediyor.

Öne çıkan senaryolar arasında, ABD'nin "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında İran'ın askeri ve nükleer altyapısına yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlemesi de yer alıyor. Bu senaryoda Washington yönetiminin operasyon sonrası hedeflerine ulaşıldığını ilan ederek geri çekilebileceği değerlendiriliyor.

İç politikada baskı artıyor

Öte yandan ABD içinde de savaşın kamuoyu desteğinin sınırlı kaldığı belirtiliyor. Anketlere göre Trump'ın görev onay oranının yüzde 36 seviyesine gerilediği ifade edilirken, yaklaşan ara seçimler öncesinde siyasi baskının arttığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, İran yönetiminin müzakere konusunda aceleci davranmadığını ve mevcut koşullarda direnç göstererek avantaj elde edebileceğini düşündüğünü belirtiyor. Ayrıca son dönemde yaşanan gelişmelerin, taraflar arasındaki güven ortamını daha da zayıflattığı ve diplomatik çözümü zorlaştırdığı ifade ediliyor.