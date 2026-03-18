İran krizi sonrası Çin harekete geçti: Petrol stokları gündemde

Küresel ham petrol ithalatında önemli paya sahip olan Çin, İran kriziyle birlikte aksayan enerji tedarikini dengelemek için yeni adımlar hazırlıyor. Uzmanlara göre Pekin yönetimi, olası arz şoklarına karşı geniş ölçekli stoklarını devreye almayı değerlendiriyor.

1,4 milyar varillik rezerv kapasitesi

Yaklaşık bir yıldır petrol stoklarını artıran Çin'in, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ihtimaline karşı toplamda yaklaşık 1,4 milyar varillik bir rezerv gücüne ulaştığı tahmin ediliyor. Bu stokların, arz kesintilerine karşı önemli bir tampon görevi görmesi bekleniyor.

İç piyasayı koruma adımları

Pekin yönetimi, krizin ilk haftasında kamuya ait büyük rafinerilere yakıt ihracatını sınırlama talimatı vererek iç piyasayı korumaya yönelik önlem aldı. Ancak krizin uzaması, daha kapsamlı tedbirleri gündeme taşıdı.

Sektör temsilcileri, özellikle ülkenin güneyindeki rafinerilerin üretim kayıplarını sınırlamak amacıyla ticari stoklara yönelmesinin beklendiğini belirtiyor.

Üretimde kesinti beklentisi

Enerji analiz şirketlerinin tahminleri, üretimde belirgin düşüşlere işaret ediyor. Rystad Energy, Mart ve Nisan aylarında günlük 400 bin ila 800 bin varil arasında kesinti öngörürken, FGE bu miktarın kısa vadede 1,5 milyon varile kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Stokların yapısı dikkat çekiyor

Çin'in petrol rezervleri yalnızca büyüklüğüyle değil, dağılımıyla da öne çıkıyor. Kayrros ve Columbia Üniversitesi verilerine göre stokların yaklaşık 851 milyon varili ticari, 413 milyon varili ise stratejik rezervlerden oluşuyor.

Analistler, Pekin'in ilk etapta stratejik rezervlere dokunmadan ticari stokları kullanmayı tercih edeceğini, ancak bu sürecin karmaşık onay mekanizmalarına bağlı olduğunu ifade ediyor.

Rafineriler arasında farklı etkiler

Krizin etkisi, rafinerilerin tedarik kaynaklarına göre değişiyor. Orta Doğu petrolüne daha bağımlı olan kamu rafinerileri (Sinopec gibi) baskıyı daha erken hissederken, "teapot" olarak adlandırılan bağımsız rafinerilerin Rusya ve İran kaynaklarına erişimde daha esnek olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte bağımsız rafinerilerin Rus petrolü için Hindistan ile artan rekabetle karşı karşıya olduğu da vurgulanıyor.