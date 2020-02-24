İran, "Kum'da koronavirüsten 50 kişi öldü" iddiasını yalanladı

24 Şubat 2020

Hilal SARI

İran’ın yarı resmi haber ajansı ILNA, ülkede salgının ilk ortaya çıktığı Kum vilayetinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini duyurdu. Hükümet yetkilileri ise bu iddiayı yalanladı. ILNA’ya konuşan Kum vilayeti yetkilisi Ahmad Amiriabadi Farahani 250’den fazla kişinin karantinaya alındığını ve 13 Şubat’tan bu yana 50 koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleştiğini söyledi. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise, ‘Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği’ yönündeki iddiaları yalanladı.

İran Yargı Erki'ne bağlı haber sitesi "mizanonline" göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Rebii, "Covid-19 nedeniyle dün 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi. Kum'da Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin öldüğü yönündeki iddialar yalan, gerçeği yansıtmıyor." dedi.

İran Parlamentosu Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin de katılımıyla bugün kapalı bir oturum gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanı Said Nemeki, bu sabah Meclis'e sunduğu raporda, Covid-19 sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

Ülkede koronavirüs vakalarının merkezi Kum vilayeti olsa da geçtiğimiz hafta boyunca hastalık başkent Tahran dahil en az dört şehirde daha görülmüştü. İranlılar cuma günü ise ülke genelinde milletvekili seçimleri için sandığa gitmiş, seçim günü birçok vatandaşın maske taktığı görülmüştü. Otoriteler birçok kentte okulların bir gün daha kapalı kalmasına karar verdi.

Kovid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu