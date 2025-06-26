İran lideri Hamaney: Bize yönelik saldırılara ABD üslerini hedef alarak yanıt vereğiz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan video mesajında İsrail ve ABD’ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hamaney’in kamuoyuna seslendiği üçüncü video oldu.

İsrail'e karşı zafer kazandıklarını savunan Hamaney, "Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse çöküyordu ve yıkılıyordu" ifadelerini kullanırken ABD’nin İsrail’i kurtarmak için doğrudan savaşa dahil olduğunu öne sürdü.

"ABD bu savaştan hiçbir şey kazanmadı"

Hamaney, "Amerikan rejimi, girmezse, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan bir savaşa girdi. Onu kurtarmak için girdi ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı" dedi.

Mesajında, ABD'nin İran’ın nükleer tesislerine saldırdığını dile getiren Hamaney, bunun uluslararası hukuk nezdinde takip edileceğini belirtirken, saldırının ABD açısından bir sonuç doğurmadığını ifade etti.

"ABD üsleri defalarca hedef alınacak"

Hamaney, İran’ın karşılık verdiğini ve bu süreçte üstün gelen taraf olduklarını savunarak "İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya ağır bir tokat attı. Amerika’nın önemli El-Udeyd Üssüne saldırdı bu küçük bir olay değil, büyük bir şey" dedi.

İran’ın gelecekte yaşanabilecek saldırılara da aynı sertlikle karşılık vereceğini vurgulayan Hamaney, ABD üslerinin defalarca hedef alınacağını belirtti.