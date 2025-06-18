İran lideri Hamaney'den ABD'ye sert uyarı! 'Dönüşü olmayan zararlar getirir'

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in son dönemdeki saldırılarına karşı İran halkının gösterdiği duruşu övdü. Devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Hamaney, halkın "kararlı, cesur ve duyarlı" verdiği tepkinin ulusal olgunluk ve manevi güç göstergesi olduğunu söyledi.

"Bu millet baskıya boyun eğmeyecek"

Konuşmasında İran halkının kararlılığını vurgulayan Hamaney, "İran milleti dayatılan savaşa kararlılıkla direniyor ve dayatılan barışa da kararlılıkla direnecek. Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır" ifadelerini kullandı

"Herhangi müdahale dönüşü olmayan zararlar getirir"

ABD’ye de net bir mesaj veren Hamaney, "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir" şeklinde konuştu.