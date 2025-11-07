İran lideri Pezeşkiyan büyük krizi duyurdu: Başkenti boşaltmak zorunda kalabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Senendec kentindeki temasları sırasında ülkedeki çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara değindi.

İtimad gazetesinin haberine göre, Pezeşkiyan, ülkedeki yüksek fiyatların ve enflasyon da dahil olmak üzere mevcut sorunların hem ülke içinde alınan yanlış önlemlerin bir sonucu hem de yaptırımlarla bağlantılı olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, İran'daki kuraklıktan kaynaklı su krizine değinerek, "İran şu anda yağış ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya ve bu krizler ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Su ve enerji kullanımında tasarruf ve daha iyi bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, özellikle Tahran'daki su sorununun alarm verdiğine işaret etti.

Pezeşkiyan, "Yağmur yağmazsa, gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmemiz gerekir. Bundan sonra da yağmur yağmazsa, suyumuz kalmayacak ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Tahran'da neden su krizi yaşanıyor

Tahran'a en büyüğü Emir Kebir Barajı olmak üzere Lar, Mamlu, Emir Kebir, Talikan ve Latyan adlı beş baraj tarafından su sağlanıyor.

İran’ın genelinde son beş yıldır yağış miktarlarında ciddi düşüş yaşanıyor.

Meteoroloji kurumlarının verileri, bu yıl Tahran’da mevsim normallerine göre yağışların yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu gösteriyor.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki rezervlerin azalmasına yol açtı.

Bu durum, sadece yüzey sularında değil, yeraltı su rezervlerinde de ciddi düşüşe yol açtı.

Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz'da İran'da son beş yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığının uyarısını yaptı.

Kentte yaz süresince zaman zaman su kesintilerine gidildi.