İran Meclisi'nde yeni tasarı! UAEA ile işbirliği askıya alınabilir
İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yürütülen işbirliğini durdurmaya yönelik yasa tasarısını gündemine aldı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, işbirliğinin ancak UAEA’dan "profesyonel bir tutum" konusunda somut güvence alınması halinde sürdürülebileceğini belirtti.
İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yürütülen işbirliğinin durdurulmasını öngören bir yasa tasarısı Meclis gündemine alındı. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf konuya dair açıklamalarda bulundu.
"Somut güvenceler alana dek yasalaştırmaya çalışıyoruz"
Kalibaf, "İran'ın UAEA ile işbirliğini, bu uluslararası kuruluştan profesyonel bir tutuma dair somut güvenceler alana dek, durdurmayı öngören bir tasarıyı Mecliste yasalaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu savunan Kalibaf, ülke lideri Ali Hamaney'in fetvasına atıfta bulunarak, İran'ın askeri amaçlı nükleer program yürütmediğini belirtti. Kalibaf, "Dünya açıkça gördü ki UAEA, hiçbir taahhüdünü yerine getirmemiş ve siyasi bir araca dönüşmüştür" sözleriyle Ajans'a yönelik eleştirilerini dile getirdi.