İran Meclisi'nden UAEA ile işbirliğine fren! Yasa tasarısı kabul edildi

İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yürütülen işbirliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Devlet televizyonunun aktardığına göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, karar sonrası yaptığı açıklamada, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerimizin güvenliği tam olarak sağlanana kadar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alıyor" dedi.

"Meclis'te yasalaştırmaya çalışıyoruz"

Kalibaf, bu adımın İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerini daha hızlı ilerletmesini sağlayacağını ifade etti. Meclis Başkanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, "İran'ın UAEA ile işbirliğini, profesyonel bir tutuma dair somut güvenceler alana dek, durdurmayı öngören bir tasarıyı Meclis'te yasalaştırmaya çalışıyoruz" demişti.

Tasarı, yürürlüğe girebilmesi için İran Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayını bekliyor.