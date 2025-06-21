İran medyası: 'İsrail, Ahvaz ve Mahşehr’i vurdu'
İran medyası, İsrail’in İran’ın güneybatısındaki Ahvaz ve Mahşehr kentlerinde Devrim Muhafızları’na ait askeri noktaları eş zamanlı olarak hedef aldığını açıkladı.
İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan gerilim 9. günde de devam ediyor.
İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ile Mahşehr Limanı'nda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait kışla ve karargahlara eş zamanlı olarak saldırı gerçekleştirdi.
Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, yoğun duman yükseldiği görüldü.
Irak sınırında bulunan Ahvaz, İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti.