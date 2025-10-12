İran, Mısır’daki Gazze Zirvesi’ne davet edildi

İran, yarın Mısır’da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne davet edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısında, Mısır’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet ettiğini ve olumsuz yanıt verdiklerini belirtti.

Arakçi, Mısır’dan daha sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde söz konusu zirveye katılım üzerine davet aldıklarını aktardı. İran’ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı 20'den fazla ülke lideri katılacak.