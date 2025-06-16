İran MOSSAD casusunu idam etti

İran-İsrail çatışması devam ederken MSSAD adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kişinin idam edildiği duyuruldu.

İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejim lehine casusluk yapan İsmail Fekrifer adlı kişi, yeryüzünde bozgunculuk ve savaş suçundan yargılanarak suçlu bulundu ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bu sabah idam edildi" ifadesi yer aldı.

Fekrifer, Aralık 2023'te MOSSAD ile irtibat halindeyken düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı.