İran: Natanz Nükleer Tesisi içinde nükleer kirlilik tespit edildi

İran devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, ülkedeki nükleer tesislerin son durumu hakkında bilgi verdi.

İsrail'in yerin derinliklerine ulaşmak için Natanz tesisini birkaç kez füzelerle vurduğuna işaret eden Kemalvendi, "Tesisin içinde bir miktar kirlilik tespit edildi fakat bu kirlilik tesisin dışına yayılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kemalvendi, söz konusu nükleer kirliliğin endişe verici olmadığını kaydetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda ise Natanz tesisinin radyasyon seviyelerinde herhangi artış gözlemlenmediği bildirilmişti.