İran, nükleer anlaşma için ABD ile görüşmeyecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 6 Nisan'da Viyana'da yapılacak toplantıya ABD'nin de katılacağı yönündeki iddialar ile ilgili, "ABD-İran toplantısı olmayacak. Gereksiz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililerin video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Zarif, toplantının amacının ABD yaptırımlarının tamamının hızlı bir şekilde kaldırılması ve ardından İran'ın da nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmeye yönelik adımları atması olduğunu belirtti. Zarif, tarafların 6 Nisan'da Viyana'da yüz yüze toplantı yapmak için anlaştığını açıkladı.

Toplantıda İran heyetinin başında bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ise söz konusu iddiaya dair "ABD, ortak nükleer anlaşma toplantısı dahil olmak üzere İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacak ve bu kesindir." dedi.

Trump çekildi, Biden dönüş sinyali verdi

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Çin’den ABD’ye "İran yaptırımlarını kaldırın" çağrısı

Global Times’ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması için çağrı yaptı.

Çin'in Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndaki adil duruşunu koruduğunu ve daha yapıcı bir rol oynadığını belirten Hua, ABD’nin ise daha önce İran nükleer anlaşmasından çekilerek gerilimi artırdığını ifade etti. Hua, ABD’nin anlaşmaya geri dönme kararının ise Çin tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. İran’a yönelik yaptırımları da “hukuksuz” olarak nitelendiren Hua, tüm yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.