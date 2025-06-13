İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran, İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından, ABD ile yürütülmesi planlanan nükleer müzakereleri durdurma kararı aldı. Karar, İran devlet televizyonu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Daha önce de iptal olmuştu

Haberde, İran'ın 15 Haziran'da Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılması planlanan dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacağı belirtildi. Daha önce, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma yönündeki ısrarı nedeniyle müzakereler askıya alınmıştı. Tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyordu.

Ancak, bu süreçte İsrail tarafından İran'a yönelik ciddi saldırılar gerçekleşti. İsrail'in Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah şehirlerine yönelik saldırılarında, İran'ın askeri ve bilimsel kadrosundan önemli isimler hayatını kaybetti.