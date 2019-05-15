İran, nükleer taahhütlerini resmen durdurdu

15 Mayıs 2019

İran Atom Enerjisi Kurumu yetkilisi İran'ın ulusal güvenlik konseyinden gelen talimatın ardından 2015'de imzalanan nükleer anlaşma kapsamındaki bazı taahhütlerini uygulamayı resmi olarak durdurduğunu belirtti.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasının tek olarak çekilmesinin üzerinde bir yıl geçtikten sonra, İran geçen hafta nükleer anlaşma kapsamında uyguladığı "bazı taahhütleri" yerine getirmeyi bırakacağı konusunda İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya'yı bilgilendirmişti.

Nükleer anlaşma kapsamında Tahran'ın 300 kilogram sınırıyla düşük zenginleştirilmiş uranyum üretmesine ve 130 ton civarında su sınırıyla ise ağır su üretmesine izin veriliyordu.

Adı açıklanmayan yetkili, ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada İran'ın artık zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su üretirken herhangi bir kısıtlaması olmayacağını söyledi.

İran'ın attığı bu adımlar nükleer anlaşmayı henüz ihlal etmiyor. Ancak İran, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmada kalan diğer ülkelerin 60 gün içerisinde ülke ekonomisini ABD yaptırımlarından koruyamadıkları takdirde, zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artırmaya başlayacağı konusunda uyarmıştı.

Avrupa Birliği ile Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları, İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam ettiklerini ancak Tahran'ın ültimatomlarını kabul etmeyeceklerini belirtmişlerdi.

Kaynak: Reuters