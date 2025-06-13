İran Ordusu Merkez Komutanı General Gülam Ali Reşit İsrail saldırısında öldü

İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı hava saldırılarında İran ordusunun en kritik isimlerinden biri hayatını kaybetti. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İran Ordusu Merkez Komutanı General Gülam Ali Reşit, Tahran’daki askeri karargahta düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

General Gülam Ali Reşit, İran’ın askeri planlamasında ve stratejik operasyonlarının yönetiminde kilit rol oynuyordu. Uzun yıllar İran-Irak Savaşı'nda görev yapan Reşit, daha sonra Devrim Muhafızları ve Genelkurmay içerisinde üst düzey görevlerde bulunmuştu. Son olarak İran Ordusu Merkez Karargâhı’nın başında bulunuyordu.

Saldırılarda ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami’nin de öldüğü açıklanmıştı. Öte yandan, çok sayıda üst düzey komutan ve nükleer bilim insanının da hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahran yönetimi, saldırılara karşılık olarak “çok sert bir misilleme” sözü verdi.