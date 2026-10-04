İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad görevinden istifa etti
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifa ettiğini duyurdu.
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İran basınına göre, Tabatabai, Paknejad’ın istifa ettiğini belirtti.
Tabatabai, Paknejad’ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd’in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA