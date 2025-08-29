İran Petrol Bakanı Paknejad: BM yaptırımlarına karşı önlem alacağız

Paknejad, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek snapback mekanizmasını işletme sürecini başlatmasını değerlendirdi.

BM yaptırımlarının geri getirilmesinin petrol ihracatında kısıtlamalar oluşturacağını belirten Paknejad, "Yıllardır petrol ihracatında kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Snapback de bir miktar yeni karşı önlemler gerektiren koşullar oluşturabilir ancak bu kısıtlamalar karşısında elimiz bağlı değil. Tüm çabamızla bunları aşacağız." dedi.

Paknejad, ülkesinin petrol üretiminin, 1 yılda ortalama günlük 127 bin varil arttığını ve Yedinci Kalkınma Planı doğrultusunda günlük 4 milyon 580 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. İranlı Bakan, mevcut günlük petrol üretim rakamları hakkında bilgi vermekten ise kaçındı.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin 2018'de tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı dün işletme kararı almıştı.