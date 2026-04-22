İran petrolü akmaya devam ediyor! ABD ablukası işe yaramadı mı?

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda başlattığı deniz ablukasına rağmen İran bağlantılı tanker hareketliliğinin sürdüğü öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda tanker abluka koşullarına rağmen Körfez'de giriş-çıkış yapmayı başardı.

Financial Times'ın, yük takibi şirketi Vortexa verilerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin deniz ablukasını başlatmasının ardından İran ile bağlantılı en az 34 tankerin Körfez'den geçiş yaptığı belirtildi. Bu tankerlerden 19'unun Körfez'den çıkış yaptığı, 15'inin ise Umman Denizi üzerinden İran'a giriş yaptığı ifade edildi.

Milyonlarca varillik sevkiyat

Haberde, Körfez'den ayrılan tankerlerden en az 6'sının İran ham petrolü taşıdığı ve toplamda yaklaşık 10,7 milyon varillik sevkiyat gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi. Bu durum, bölgedeki kısıtlamalara rağmen petrol akışının tamamen durmadığına işaret etti.

Uydu görüntüleri dikkat çekti

Geçen ay analiz edilen uydu görüntülerine göre Dorena adlı tankerin, Malezya açıklarında petrolün kaynağını gizlemek amacıyla gemiden gemiye transfer yöntemi kullandığı hatırlatıldı.

Söz konusu tankerin en son 18 Nisan'da Hindistan'ın güney kıyıları açıklarında sinyal verdiği aktarıldı.