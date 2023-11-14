İran polisi parti bastı, 300 kişi gözaltında
İran'ın Simnan eyaletine bağlı Şahrud kentinde bir gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Fars Haber Ajansı'na göre, Simnan Emniyet Müdür Yardımcısı Seyyid Ali Mir Ahmedi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Mir Ahmedi, "Polis, Şahrud'da kadınlı erkekli kanunlara riayet edilmeyen bir gece partisini tespit etti. Partideki 300 kişi gözaltına alındı." dedi.
İranlı yetkili, partinin düzenlendiği salonun mühürlendiğini belirtti.