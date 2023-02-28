İran riyali rekor dip yaptı
Amerikan Fox Televizyonu’nun haberine göre, İran’ın para birimi riyal geçen pazar Amerikan dolarına karşı rekor dip yaptı. 1 dolar pazar günü 600 bin riyalden işlem gördü.
Riyal, Mahsa Amini adlı İranlı kızın Eylül 2022’de gözaltındaki ölümünden sonra başlayan protestolarından ardından seri değer kaybı yaşıyor.
Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB terör listesine alınması talebini içeren karar tasarısının Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilmesinin ardından yüzde 29 değer kaybı yaşayan İran riyali ocak ayı sonunda 448 bin 750’den satılıyordu. Ekonomik kriz Batı'da “İran Devrimi bitiyor mu?” sorusunu gündeme getirdi. Sistemin değişmesini isteyenlerin başında 1979'da devrilen Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Reza Pehlevi geliyor. Pehlevi, 18 Şubat’ta Münih’te özgürlükler üzerine bir toplantıya katıldı.