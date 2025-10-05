İran riyalinden dört sıfır eksilecek! Yasa tasarısı kabul edildi

İran resmi haber ajansına göre, Meclis'in olağan toplantısında Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin söz konusu tasarıya yönelik itirazları ele alındı.

Oylamada 263 milletvekilinden 144’ü "evet", 108’i "hayır" ve 3’ü "çekimser" oy kullandı.

10 bin riyal ile 1 riyale eşit olacak

Ulusal para biriminin "riyal" olarak belirlendiği yasa uyarınca, mevcut 10 bin riyal yeni para birimi ile 1 riyale eşit olacak. Riyalin alt birimi ise kıran (kuruş) olarak belirlendi.

Yeni riyale geçiş dönemi en fazla 3 yıl sürecek. Bu süreçte eski banknot ve madeni paralar toplatılacak.

İran’da uzun süredir gündemde olan para biriminden sıfırların atılması uygulamasıyla, hesap ve işlemlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.