İran: Rusya ile yeni nükleer santrallerin inşası için görüşüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği ikili görüşme hakkında bilgi verdi.

Rus mevkidaşı Lavrov ile önemli görüşmeler yaptığını kaydeden Abdullahiyan, "İran'da yeni nükleer santrallerin inşasının hızlandırılması, iki ülke liderleri arasında yapılan son anlaşmalar ışığında kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesi ve iki ülke vatandaşlarının konsolosluk işlerinin kolaylaştırılmasına vurgu yapıldı." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, "(Rusya ile) ilişkilerin yeni döneminde mükemmel iş birlikleri sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov ve Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya'ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında dün başkent Moskova'da bir araya gelmişti.

İran'ın ilk nükleer santrali ülkenin güneyindeki Buşehr kentinde Rusya tarafından inşa edilmişti. 2012 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlayan Buşehr nükleer santrali bir yıl sonra İran’a devredilmişti.

Tahran ile Moskova, 2014 yılında İran’da 2 yeni nükleer enerji santrali inşa edilmesi için anlaşma imzalamıştı.