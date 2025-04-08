İran, Rusya ve Çin'den nükleer zirve

İran’ın nükleer programına ilişkin Rusya’nın başkenti Moskova’da İran, Rusya ve Çin’in uzman heyetleri üçlü zirve gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Pekin’deki Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda, bugün Moskova’da İran, Rusya ve Çin arasında verimli ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan uzman heyetlerin, nükleer mesele, yaptırımların kaldırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla ilgili görüş ve önerilerini paylaştığını belirten Garibabadi, üç ülkenin bu alandaki yakın iş birliğini sürdürme konusunda kararlılık gösterdiğini vurguladı. Garibabadi, ayrıca İran’ın diplomasiye bağlılığını sürdüreceğini ve tüm ilgili taraflarla görüşmelere devam edeceğini belirtti.

ABD ve İran 12 Nisan’da Umman’da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ile "doğrudan görüşmeler" gerçekleştirildiğini ve görüşmelerin cumartesi devam edeceğini duyurmuştu. Daha önce doğrudan görüşmeleri kabul etmeyeceklerini belirten İran ise dolaylı görüşmeler için tarih vermişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Nisan Cumartesi günü Umman'da ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini doğrulamış, ancak görüşmenin doğrudan değil, dolaylı olarak yapılacağını belirtmişti.

Öte yandan Çin, İran ve Rusya 14 Mart’ta İran’ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Çin’in başkenti Pekin’de bir araya gelmişti.