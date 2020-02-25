İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs tespit edildi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
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Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." dedi.
Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA