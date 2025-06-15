İran saldırıları sonrası İsrail'de 742 kişi evsiz kaldı
İran'ın düzenlediği saldırılar sonrası İsrail'de 742 kişi evsiz kaldı. Refah Bakanlığı, evlerini kaybedenlerin çoğunun geçici olarak otellere yerleştirildiğini açıkladı. Saldırıların yol açtığı hasarla ilgili çalışmalar sürüyor.
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İran'ın farklı şehirlerine düzenlediği saldırıların ardından İsrail'de yüzlerce kişinin evsiz kaldığı bildirildi.
İsrail Refah Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların yol açtığı zararlara dair bilgiler paylaşıldı.
Evsiz kalanların bir bölümü otellere yerleştirildi
Açıklamada, "İran'ın İsrail'e saldırıları sebebiyle 742 kişinin evsiz kaldığı" belirtildi.
Evlerini kaybeden kişilerin önemli bir bölümünün geçici olarak otellere yerleştirildiği aktarıldı.