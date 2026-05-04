İran saldırılarında ABD'nin en az 16 üssü zarar gördü

ABD ve İran 2 ay süren savaşın ardından anlaşma için bir orta yol bulmaya çalışırken ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın sunduğu 14 maddelik barış teklifinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Trump'ın imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğunu söylemişti.

16 Amerikan üssü ağır hasarlı

Tahran-Washington hattında belirsizlik devam ederken CNN, ABD ordusunun Orta Doğu'daki en az 16 üssünün çeşitli düzeylerde hasar gördüğünü yazdı. Haberde, bazı tesislerin ciddi tahribata uğradığı ve kullanılamaz hale geldiği aktarılırken, İran'ın savaş boyunca gelişmiş radar sistemleri, iletişim altyapısı, füze savunma varlıkları ve uçaklara odaklandığı belirtildi.

Bildirilen kayıplar arasında Ürdün'deki Amerikan THAAD füze bataryalarına bağlı radar sistemleri, BAE'deki radar sistemleri ve Suudi Arabistan'daki Amerikan Boeing E-3 Sentry uçağının da imha edildiği aktarıldı.

Saldırıların maliyeti 25 milyar dolar

Pentagon yetkilileri, geçen hafta Kongre'de verdikleri ifadelerde ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyetinin 25 milyar dolar civarında olduğunu açıklamıştı.

Ancak aralarında CNN ve CBS News gibi kaynakların da olduğu birçok Amerikan medya kuruluşu, İran'la savaşın toplam maliyetinin en az 50 milyar dolar olduğunu iddia etmişti.