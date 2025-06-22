İran saldırısı sonrası ABD'de azil tartışması başladı! 'Trump Anayasa'yı ihlâl etti'

İsrail'in 13 Haziran'da 'Yükselen Aslan' Operasyonu'yla saldırdığı İran'ın misillemesiyle devam eden savaşa ABD de dahil oldu.

ABD İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesisini vurdu.

Saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçerek "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi" dedi.

İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak" diye konuştu.

Washington Yönetimi'nin Ortadoğu'daki bu savaşa Kongre'nin onayı olmadan müdahil olması tepkileri de beraberinde getirdi.

Cortez: Kesinlikle azil gerekçesi

New York Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, saldırının ABD Anayasası ve Kongre’nin savaş yetkilerinin "ağır bir ihlali" olduğunu savundu.

Ocasio-Cortez, "Bu kesinlikle ve açıkça bir azil gerekçesidir. O, bizi nesiller boyu tuzağa düşürebilecek bir savaşı düşüncesizce riske attı" ifadelerini kullandı.

Tlaib: Bir daha bu tuzağa düşmeyeceğiz

Michigan Kongre Üyesi Rashida Tlaib de saldırıyı "ABD Anayasası’nın bariz ihlali" olarak nitelendirdi.

Tlaib, Kongre’yi derhal müdahale etmeye çağırarak, "Ortadoğu’da on yıllardır süren bitmek bilmeyen savaşın bizi nereye getirdiğini gördük, hepsi ‘kitle imha silahları’ yalanına dayalıydı. Bir daha bu tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.

McGovern: Bu bir delilik

Massachusetts Kongre Üyesi Jim McGovern ise saldırıya yönelik tepkisini, "Trump, Kongre’nin onayı olmadan İran’ı bombaladı ve bizi yasadışı bir şekilde Ortadoğu’da savaşa sürükledi. Dersimizi almadık mı? Bu delilik" sözleriyle dile getirdi.

Kongre'de gerginlik tırmanıyor

Demokrat kongre üyeleri art arda gelen sert açıklamaları, Kongre'de bu konuda yeni bir soruşturma sürecinin başlatılabileceğine işaret ediyor.

Bazı üyeler, Savaş Yetkileri Yasası uyarınca Trump’ın yetkilerini sorgulayan acil bir oturum çağrısı yapılmasını talep ediyor.