İran savaş senaryosunu açıkladı: Daha yıkıcı silahlar devrede

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, olası yeni bir savaşta geçmiştekilerden farklı ve "daha yıkıcı silahlar" kullanacaklarını ileri sürdü.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhibbi, ülkesinin füze kapasitesi ile silah geliştirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Füze kapasitesinin geliştirildiğini savundu

Devrim Muhafızları Ordusu'nun kullandığı füzelerdeki savaş başlıklarının imha gücünün, daha önceki çatışmalarda kullanılanlardan yüksek olduğunu öne süren Muhibbi, silah sistemlerinin birçok açıdan değiştirildiğini belirtti.

Muhibbi, "Yeni bir savaş çıkması halinde silahlarımız geçmişten tamamen farklı olacaktır. Bu farklılık, savaş başlıklarının nesli, isabet hassasiyeti, füzelerin menzili veya diğer alanlarda görülebilecektir" dedi.

Silah üretiminin sürdüğü belirtildi

İran’ın askeri silah üretimi ve geliştirilmesi konusunda herhangi bir kesinti yaşamadığını savunan Muhibbi, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Muhibbi, ülkenin askeri sistemlerinin her geçen gün daha yüksek isabet kabiliyetine ulaştığını, imha gücünün artırıldığını ve teknolojik açıdan geliştirildiğini ileri sürdü.