İran savaşı: ABD-İsrail saldırılarının 10. gününde neler oluyor?

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyon, İran’ın askeri ve nükleer altyapısını hedef alan geniş çaplı hava saldırılarıyla başladı.

Operasyon sırasında İran’ın dini lideri Ali Hamaney de hayatını kaybetti ve bu olay çatışmanın hızla tırmanmasına yol açtı. İran yönetimi kısa süre sonra yeni lider olarak Mücteba Hamaney’i göreve getirdi.

Saldırılarda İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok şehirde askeri tesisler, enerji altyapısı ve hükümet binaları hedef alındı. İran ise buna karşılık İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yüzlerce füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

Saldırılar İran içinde büyük yıkıma yol açtı

Savaşın ilk günlerinden itibaren İran’daki çok sayıda şehirde ağır bombardıman yaşandı. İran kaynaklarına göre saldırılar sonucunda binin üzerinde kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda sivil altyapı zarar gördü.

Enerji tesislerine yönelik saldırılar özellikle dikkat çekti. Tahran çevresindeki petrol depoları ve rafineriler vurulurken büyük yangınlar ve yoğun duman bulutları oluştu. Bazı bölgelerde halk “nefes alınamayacak kadar yoğun duman” olduğunu bildirirken, yetkililer asit yağmuru riskine karşı uyarı yaptı.

Bu saldırılar, İran’ın enerji altyapısının hedef alınması nedeniyle savaşın ekonomik boyutunun da giderek büyüdüğünü gösteriyor.

İran’dan misilleme: Füze ve drone saldırıları

İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak bölgedeki askeri üsler ve müttefik ülkelerdeki hedeflere saldırılar düzenledi. İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırıları İsrail’in yanı sıra Körfez’deki bazı ABD askeri tesislerini de hedef aldı.

Çatışmalar sadece İran ve İsrail arasında kalmadı. İran’a yakın olan Hizbullah, Lübnan’dan İsrail’e roket saldırıları düzenleyerek savaşın yeni bir cepheye yayılmasına neden oldu.

Bu gelişme Orta Doğu’daki çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşme riskini artırdı.

Hürmüz Boğazı krizi ve petrol piyasası

Savaşın küresel etkilerinden biri de enerji piyasasında yaşandı. İran’ın misilleme hamleleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik krizinin büyümesi, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu stratejik hattı doğrudan etkiledi.

Tanker trafiği büyük ölçüde dururken petrol fiyatları hızla yükseldi ve küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandı. Bu durum birçok ülkenin enerji güvenliği konusunda acil önlemler almasına neden oldu.

Bölgesel savaş riski büyüyor

Savaşın 10. gününde Orta Doğu’nun farklı bölgelerinde çatışma ve gerilim devam ediyor. İran’ın misilleme saldırıları, İsrail’in yeni hava operasyonları ve bölge ülkelerinin artan askeri hazırlıkları, krizin kısa sürede sona ermeyeceği yönünde değerlendirmelere yol açıyor.

Analistlere göre çatışmanın geleceği üç temel faktöre bağlı: İran’ın askeri kapasitesi, ABD ve İsrail’in operasyonlarının kapsamı ve bölgedeki diğer aktörlerin savaşa ne ölçüde dahil olacağı.

Uzmanlar, mevcut gelişmelerin sadece bölgesel güvenliği değil aynı zamanda küresel enerji piyasalarını ve uluslararası siyaseti uzun süre etkileme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

(aljazeera.com'dan Sarah Shamim'in derlemesinden özetlenmiştir.)