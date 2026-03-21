İran savaşı okyanusa ulaştı: Tahran, Diego Garcia'yı hedef aldı

İran, Hint Okyanusu’nda bulunan ABD ve İngiltere’ye ait ortak askeri üs Diego Garcia’yı orta menzilli iki balistik füze ile hedef aldı. Yetkililer, atılan füzelerin üsse ulaşamadığını açıkladı.

Füzeler hedefe ulaşamadı

Yetkili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, füzelerden biri uçuş esnasında teknik arıza nedeniyle etkisiz hale geldi. Diğer füze ise bölgede konuşlu bir ABD savaş gemisi tarafından fırlatılan SM-3 önleyici füze ile havada imha edildi.

İlk kez bu kadar uzak hedef alındı

Söz konusu saldırı, İran’ın orta menzilli balistik füzelerini ilk kez aktif şekilde kullanması ve Orta Doğu sınırlarının ötesinde bir noktayı hedef alması açısından dikkat çekti.

Chagos Takımadaları’nın en büyük adası üzerinde yer alan Diego Garcia üssü, ABD’nin Hint Okyanusu’ndaki en kritik askeri noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Üste uzun menzilli bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve güdümlü füze destroyerlerinin konuşlandırılabildiği biliniyor.