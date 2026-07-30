İran savaşı Trump'ı çileden çıkardı: Danışmanlarına sert çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran savaşında izlenecek yol konusunda danışmanları ve müttefikleri arasında görüş birliği sağlanamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı öne sürüldü.

NBC News'un konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump ve yakın çevresi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın bundan sonraki aşamalarını belirlemeye çalışıyor.

Savaşın amacı konusunda uzlaşma sağlanamadı

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Trump'ın üst düzey danışmanları ile müttefiklerinin "savaşın amacına yönelik fikir birliğine varamadığı" görüşünde olduğunu aktardı.

Trump'ın mevcut durumdan "hoşnut olmadığını" ileri süren kaynaklar, ABD Başkanının geçen hafta üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda sert bir çıkış yaparak bağırdığını iddia etti.

İran'ı anlaşmaya ikna etmekte zorlandı

Kaynaklardan biri, Trump'ın yaşanan gelişmeler karşısında "bezgin" olduğunu ve "İran tarafını anlaşmaya ikna etmenin bu kadar zor olacağını düşünmediğini" söyledi.

Aynı kaynak, yönetimin bundan sonraki adımlarına ilişkin "ortada son noktaya ulaşmak için ne yapılacağına ya da bunun ne kadar süreceğine dair elle tutulur bir strateji" bulunmadığını savundu.