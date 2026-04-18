İran sermayeli şirket kuruluşu yüzde 117 arttı  

Recep ERÇİN

Hem yılın ilk üç ayında hem de mart ayında Suriyeliler’den sonra Türkiye’de en çok şirket kuran İranlılar oldu. Geçen yıl mart ayında Türkiye’de 17 İran sermayeli şirket kurulmuştu. Geçen yılın ilk üç ayında da bu sayı 64’tü. Buna göre ilk üç ay­da İranlıların ortak olduğu şir­ket kuruluşları yüzde 70 ora­nında arttı.

Bu artış savaşın en şiddetli geçtiği mart ayında ise yüzde 117 oldu. Bununla bir­likte Türkiye’de kurulan Suri­ye ortaklı şirket sayısı ise dik­kat çekti. Sadece mart ayında 427 Suriye ortaklı şirket ku­ruluşu gerçekleşirken yılın ilk üç ayında bu sayı bin 207 ol­du. Suriyelilerin ağırlıkla limi­ted şirket kurdukları görüldü.

Açılan şirket sayısı azaldı

Mart ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 11,2 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise şubata göre yüzde 11,6 arttı. Mart ayında 9 bin 432 şirket kurulurken, bin 621 şirket kapandı. Yılın ilk üç ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 10,2 oranında azaldı.