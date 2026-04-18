İran sermayeli şirket kuruluşu yüzde 117 arttı
ABD/İsrail-İran savaşının en yoğun ayında Türkiye’de, 3’ü anonim, 34’ü limited olmak üzere 37 İran sermayeli şirket kuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, yılın ilk üç ayında kurulan İran ortaklı şirket sayısı 109 oldu.
Recep ERÇİN
Hem yılın ilk üç ayında hem de mart ayında Suriyeliler’den sonra Türkiye’de en çok şirket kuran İranlılar oldu. Geçen yıl mart ayında Türkiye’de 17 İran sermayeli şirket kurulmuştu. Geçen yılın ilk üç ayında da bu sayı 64’tü. Buna göre ilk üç ayda İranlıların ortak olduğu şirket kuruluşları yüzde 70 oranında arttı.
Bu artış savaşın en şiddetli geçtiği mart ayında ise yüzde 117 oldu. Bununla birlikte Türkiye’de kurulan Suriye ortaklı şirket sayısı ise dikkat çekti. Sadece mart ayında 427 Suriye ortaklı şirket kuruluşu gerçekleşirken yılın ilk üç ayında bu sayı bin 207 oldu. Suriyelilerin ağırlıkla limited şirket kurdukları görüldü.
Açılan şirket sayısı azaldı
Mart ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 11,2 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise şubata göre yüzde 11,6 arttı. Mart ayında 9 bin 432 şirket kurulurken, bin 621 şirket kapandı. Yılın ilk üç ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 10,2 oranında azaldı.