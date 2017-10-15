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İran, sınır kapılarından birini kapattı

İran, IKBY ile arasındaki üç sınır kapısından birini kapattı.

İran, sınır kapılarından birini kapattı
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İran hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki üç sınır kapısından biri durumundaki Pervezhan Sınır Kapısı'nı kapattığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik, "İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını" belirtti.

Tevfik, sınır kapısının kapatılması nedeniyle ticari hareketliliğin ve geliş-gidişlerin durduğunu ifade etti.

İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı üç sınır kapısı bulunuyor.

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