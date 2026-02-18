İran sınırında hareketlilik! ABD hava ve deniz gücünü Orta Doğu'ya kaydırıyor

ABD'nin son 48 saat içinde Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve çeşitli askeri unsurlar sevk ettiği görüldü. Cenevre'de İran ile yapılan görüşmelerin hemen ardından bölgeye yönelik askeri hareketliliğin sürmesi dikkat çekti.

Açık kaynak istihbarat verilerini takip eden sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre, son günlerde Orta Doğu'ya gönderilen savaş uçakları ve diğer unsurların, 2025 Haziran ayında İran'a yönelik saldırı döneminde kullanılan unsurlarla benzerlik gösterdiği belirtildi.

F-22 ve F-35'ler bölgeye sevk edildi

Uçuş verilerine göre, ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis üssünden havalanan 6 adet F-22 savaş uçağı İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı. Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı ise Akdeniz'deki Girit Adası'na konuşlandırıldı.

Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen bir uçak da dahil olmak üzere çok sayıda P-8 Poseidon deniz devriye uçağının Orta Doğu genelinde görev yaptığı kaydedildi. 16 Şubat'ta ise RAF Lakenheath'ten 18 adet F-35 savaş uçağının havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru hareket ettiği görüldü. ABD'nin ayrıca İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ne iki adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı gönderdiği bildirildi.

Uçak gemileri bölgeye konuşlandırıldı

Öte yandan ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı yalnızca hava unsurlarıyla sınırlı değil. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada İran'a doğru büyük bir "Armada"nın ilerlediğini belirterek Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenlenebileceğini ifade etmişti. Trump, filonun "USS Abraham Lincoln" öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük olduğunu vurgulayarak, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" demişti.

New York Times'ın 13 Şubat tarihli haberine göre ise Karayipler'de konuşlu "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi ve beraberindeki gemilerin de Orta Doğu'ya gönderilmesine karar verildiği öne sürüldü.

Bölgedeki askeri hareketlilik, İran'ın nükleer programına ilişkin gerilim sürerken dikkatle izleniyor.