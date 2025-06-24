İran: Son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülke genelinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 606 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 332 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, saldırıların başladığı 13 Haziran’dan bu yana en ağır kayıpların son 24 saatte yaşandığını belirtti. Bu süre zarfında ise 1342 kişi yaralanırken, 107 kişi hayatını kaybetti.
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda ülke genelinde 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Son 24 saat saldırılar yoğunlaştı
İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, Tahran'da Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi’nde yapılan toplantıda son duruma ilişkin bilgi verdi. Zaferkendi, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 13 Haziran’dan bu yana sürdüğünü, ancak son 24 saatte saldırıların en yoğun halini aldığını belirtti.
Bakan Zaferkendi, bu süreçteki son 24 saatte 1342 kişinin yaralandığını, 107 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.