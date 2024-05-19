İRAN SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Ekipler bölgeye ulaşıyor

SON DAKİKA HABERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin Azerbaycan dönüşü kaza yaptı. Reuters'ın İran devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre; Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı.

Ajanslar kazanın gerçekleştiği bölge olarak Doğu Azerbaycan vilayetinin Culfa şehri yakınlarını işaret ediyor. Culfa başkent Tahran'a 600 kilometre mesafede bulunuyor. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre; kaza, Uzi ve Pir Davud köyleri arasındaki Dizmar ormanında meydana geldi.

Doğu Azerbaycan Valiliği, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi kaza yaptığı bildirilen helikopterde gösterdiği öne sürülen son görüntü...

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, arama-kurtarma ekiplerinin kaza yerine ulaşmaya çalıştığını ifade etti. Bakan Vahidi, bölgedeki hava koşullarının kötü olduğunu açıkladı. Sosyal medyada yayınlanan görütülerde bölgede yoğun sis ve yağış olduğu görülüyor.

İran Acil Durum Hizmetleri sözcüsü, bölgeye sekiz ambulans sevk edildiğini belirtirken, yoğun sisin havadan kurtarma çalışmalarını imkansız hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Tasnim ajansı, kurtarma ekiplerinin kaza yerine yaklaştığını duyurdu. Tasnim muhabiri, bölgeden Kızılay, kurtarma ekipleri, dağcılar ve halk gruplarının yarım saatten kısa sürede cumhurbaşkanının helikopter kazasının olası koordinatlarına ulaşacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Vahidi, Kurtarma güçlerinin henüz helikopterin bulunduğu noktaya ulaşamadığını ancak arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan ve vali de helikopterdeydi

IRNA, helikopterin içerisinde Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ve Doğu Azerbaycan Eyaleti Valisi Malek Rahmati'nin de bulunduğunu duyurdu.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili halen ümitvar olduklarını ifade etse de "Kaza bölgesinden gelen bilgiler kaygı verici" dedi.

Konvoyda yer alan diğer iki helikopterin dönüş yaptığı bildirilirken, bu helikopterlerde Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan ve Yol ve Şehir Planlama Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ın olduğu belirtildi.

'Cumhurbaşkanı Reisi için dua edin'

Tehran Times'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, şu ana kadar Reisi'nin uydu telefonundan herhangi bir irtibat sağlanamadı ve olayın tam olarak nerede gerçekleştiğine dair bir belirti yok.

İran FARS haber ajansı İranlılara “Cumhurbaşkanı Reisi için dua edin” çağrısı yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı. Aliyev ve Reisi iki ülke sınırında bir araya gelmişti.

İbrahim Reisi kimdir?

İranlı muhafazakâr bir politikacı ve hukukçu olan İbrahim Reisi, İran'ın mevcut cumhurbaşkanı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 1980'lerde İran İslam Devrimi karşıtı binlerce mahkûmun idam edilmesinde rolu olmakla suçlanan bir figür.

İnsan hakları örgütlerine göre, İbrahim Reisi, genç bir savcı olarak İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce siyasi mahkumun infazını denetleyen bir "ölüm komitesinde" yer aldı.

Başsavcı olarak görev yapıyordu

Reisi, 1960'da İran'ın kuzeydoğusundaki muhafazakarlığıyla öne çıkan Meşhed kentinde dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasını beş yaşındayken kaybetti ama onun izinden giderek din adamı oldu.

Tahran yakınlarındaki 'kutsal' görülen Kum şehrinde dini bir merkezde genç bir öğrenciyken, 1979 devriminde Batı destekli Şah Rıza Pehlevi yönetimine karşı protestolara katıldı. Ardından Kum'daki dini liderlerle kurduğu ilişkiler kendisini yargıda güvenilir bir figür haline getirdi.

Reisi, 2014 yılında başsavcı olarak atandı ancak öncesinde 10 yıl boyunca yargı erki başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

2021'de cumhurbaşkanı seçildi

İbrahim Reisi'nin 2017’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hasan Ruhani’ye kaybetti. 2021’de ise hedefine ulaştı ve cumhurbaşkanı seçildi.

Reisi’nin seçilmesi “devlet organlarının tümüyle yıllar sonra yeniden dini lider Hamaney'in emri altına girmesi” olarak yorumlandı.

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