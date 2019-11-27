İran, Suriye'de 30 bin konut inşa edecek

27 Kasım 2019

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Suriye ile varılan anlaşma çerçevesinde Suriye'de 30 bin konut inşa edeceklerini açıkladı.

İran medyasında yansıyan habere göre, Suriye'nin Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Süheyl Abdullatif Tahran'ı ziyaret etti.

Abdullatif'in ziyareti sırasında iki ülke arasında İranlı şirketler tarafından Suriye'de toplu konutlar inşa edilmesi konusunda anlaşma imzalandı.

İslami, anlaşma kapsamında altyapı, konut ve mühendislik hizmetleri alanında iki ülke arasında 3 ortak şirket kurulacağını belirterek, İranlı şirketlerin Suriye'deki yasalara uygun bir şekilde ve bağımsız olarak bu ülkede yatırım yapabileceğini kaydetti.

Anlaşmanın önceliğinin Suriye'de İranlı şirketler tarafından 30 bin konut inşası ve altyapı projeleri olduğunu ifade eden İslami, "Suriye hükümeti bu konularla ilgili daha sonra açıklama yapacak." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 28 Ocak'ta Şam'ı ziyaret ederek Suriye ile ekonomi, kültür, ticaret, enerji, altyapı ve konutların yeniden imarı gibi çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması imzalamıştı.