İran, Suudi Arabistan ve Çin’den üçlü zirve

İran, Çin ve Suudi Arabistan’ın Pekin Anlaşması’nın uygulanmasını takip eden Ortak Komitesi’nin 3’üncü toplantısı, başkent Tahran’da gerçekleştirildi. Toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim el-Hureyci katıldı. Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, İran ve Suudi Arabistan’ın Pekin Anlaşması’nın tüm maddelerine bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri belirtildi. Her iki ülkenin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde karşılıklı egemenlik, toprak bütünlüğü, bağımsızlık ve güvenliğe saygı temelinde iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme iradesini vurguladığı ifade edildi. Bildiride, İran ve Suudi Arabistan’ın Çin’in anlaşmanın uygulanmasındaki yapıcı rolünün sürmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri kaydedildi.

İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde istikrarlı ilerleme

Bildiride ayrıca Çin’in, İran ve Suudi Arabistan’ın ilişkilerini çeşitli alanlarda geliştirmeye yönelik adımlarını destekleme kararlılığını yeniden teyit ettiği belirtildi. Tarafların, İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde kaydedilen istikrarlı ilerlemeden ve iki ülke arasında tüm düzeylerde artan doğrudan temaslardan memnuniyet duydukları ifade edildi. Mevcut temasların, bölgedeki artan gerilimlerin hem bölgesel hem de küresel güvenliği tehdit ettiği bir dönemde büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Hac ve Umre süreçlerinde konsolosluk işbirliği

Bildiride, İran ve Suudi Arabistan arasındaki konsolosluk hizmetlerinde kaydedilen ilerleme sayesinde 2025 yılında 85 binden fazla İranlının Hac ibadetini, 210 binden fazlasının ise Umre ziyaretini güvenli bir şekilde gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca İranlı ve Suudi araştırma, eğitim, medya, kültür ve düşünce kuruluşları ile ilgili kurumlar arasındaki temaslarda sağlanan ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı, karşılıklı heyet değişimleri ve ilgili etkinliklere katılımların olumlu değerlendirildiği ifade edildi.

Bildiride, tarafların, ekonomi ve siyaset başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme isteklerine dikkat çekildi. Bölge ülkeleri arasında güvenlik, istikrar, barış ve ekonomik kalkınmayı güçlendirecek diyalog ve işbirliğinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

İsrail’in saldırılarına kınama

İsrail’in Filistin, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunulan bildiride, İran’ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılar kınandı. İran’ın, bu saldırılar sırasında Suudi Arabistan ve Çin’in ortaya koyduğu açık tutum nedeniyle teşekkürlerini ilettiği ifade edildi. Ayrıca üç ülke, Yemen krizinin uluslararası kabul görmüş ilkeler ve BM gözetiminde kapsayıcı bir siyasi çözümle ele alınmasına verdikleri desteği yeniden teyit etti.