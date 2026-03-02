İran Tel Aviv'i 'Hayber Şiken'le vurdu: Ateş kapıları açıldı!

ABD ve İsrail'in cumartesi sabahı İran'a başlattığı saldırı, karşılıklı misillemelerle devam ederken İran Kızılayı saldırılarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun onuncu dalgasında İsrail'i "Hayber Şiken" füzeleri ile vurduklarını duyurdu.

"Hayber Şiken ateş kapılarını açtı"

"Hayber Şiken işgal altındaki topraklara büyük ateş kapılarını açtı" ifadelerini kullanan Devrim Muhafızları, İsrail halkına, 'askeri üsler ile devlet kurumlarından uzak durmaları ve bölgeyi terk etmeleri' çağrısında bulunurken, misillemede Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'teki bazı devlet ve askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

İlk kez 2022'de tanıtılan Hayber Şiken 1.450 km menzili ve geliştirilmiş güdüm sistemi ile birçok stratejik hedefe ulaşabiliyor. Ayrıca İsrail'in hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi de aşıyor.

Körfez'de peş peşe patlama sesleri

Öte yandan Körfez ülkelerinde de peş peşe şiddetli patlamalar gerçekleşiyor. Abu Dabi, Dubai, Doha, Manama ve Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, gökyüzünde patlamaların yaşandığı belirtiliyor.

Bahreyn saldırılar 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını duyururken, ⁠Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde de güçlü patlama sesleri duyuldu.

Kuveyt'te ise ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden siyah dumanlar yükseldi. ABD'ye ait olduğu öne sürülen bir savaş uçağının da Kuveyt'te düştüğüne ilişkin görüntüler paylaşıldı. ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği ise"Büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.

Katar da vatandaşlara "evde kalın" çağrısı yaparken Doha'da da patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri devreye girdi.

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran'a yönelik askeri operasyon başlatmış, İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerindeki belirli hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.