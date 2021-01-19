İran, Trump ve Pompeo'yu yaptırım listesine aldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkanlık görevini yarın devredecek olan ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 9 ABD'li üst düzey yöneticinin İran'ın yaptırım listesine dahil edildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hatibzade, Tahran yönetiminin 9 üst düzey ABD'li yönetici hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD'nin Venezuela ve İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın bugünden itibaren İran'ın yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Hatibzade, ABD'li üst düzey yöneticilere "İran ve vatandaşlarına yönelik terörizm faaliyetleri ve insan hakları karşıtı girişimlerde oynadıkları rol" nedeniyle yaptırım uygulandığını aktardı.

Söz konusu kişilerin Kasım Süleymani suikastının emrini verdiğini ve İran'a karşı terörizm faaliyetlerini organize ettiğini belirten Hatibzade, bu kişilerin "işlediği suçlara" ilişkin kapsamlı açıklamanın en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Adayı Joe Biden, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine resmen başlayacak. ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump döneminde, İran-ABD ilişkileri tarihinin en gerilimli dönemini yaşadı.