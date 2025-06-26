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İran: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa onaylandı

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasanın onaylandığını duyurdu.

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İran: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa onaylandı
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İran devlet televizyonu, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif’in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Tahannazif, İran Meclisi'nin onayladığı UAEA ile işbirliğini askıya almaya yönelik yasa tasarısının Anayasayı Koruyucular Konseyi üyelerinin incelemesinin ardından onaylandığını aktardı.

Söz konusu tasarı, Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yasalaşmış oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün yaptığı açıklamada Mecliste onaylanan yasanın içeriğine ilişkin, "İran’ın nükleer tesislerinin güvenliği ve ülkenin barışçıl nükleer faaliyetleri garanti altına alınmadığı sürece UAEA görevlilerinin denetim için ülkeye girme hakkı olmayacağını" belirtmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA