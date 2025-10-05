İran: UAEA ile yapılan Kahire Anlaşması artık yeterli değil

İran Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapılan Kahire Anlaşması’nın ülkenin nükleer ilerlemeleri karşısında yetersiz kaldığını açıkladı.

AEOI Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, anlaşmanın “artık İran’ın nükleer faaliyetlerinin kapsamını ve teknik ilerlemelerini karşılamadığını” belirtti.

Kemalvendi, “Bu anlaşma, önceki dönemin şartlarında faydalıydı ancak bugün İran’ın bilimsel kapasitesi, tesis sayısı ve teknolojik ilerlemesi çok farklı bir noktada. UAEA ile yeni bir anlayış çerçevesi geliştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü, ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kaldığını vurgularken, Ajans’ın da “siyasi baskılardan uzak, teknik temelli” bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.