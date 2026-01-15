İran uçuşlara kapattığı hava sahasını yeniden açtı

İran, ABD'nin saldırı tehdidi ve bunun havayolları için risk oluşturabileceği endişesiyle kapattığı hava sahasını yeniden açtı.

İran tarafından dün gece yayımlanan NOTAM kapsamında TSİ 06.30'a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırıldı.

Uçuş bölgesinde kademeli normalleşme

Hava sahasının yeniden açılması sonrası Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli normalleşme yaşandı, uluslararası ve bölgesel uçuşlarıda İran hava sahasının yeniden kullanıldığı gözlendi.

Son günlerde birçok havayolu şirketi Tahran'a olan uçuşlarını iptal etti veya güzergahlarını değiştirdi. Hindistan'ın en büyük havayolu şirketi IndiGo, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın hava sahasını kapatmasının bazı uluslararası uçuşlarını etkileyeceğini belirtti.