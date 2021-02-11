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"İran uranyum metali üretme çalışmaları yürütüyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından yapılan  açıklamada, İran’ın Uranyum metali üretme üzerinde araştırma yapmayı  planladığı duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İran’ın en büyük nükleer bilim adamının kasım ayında öldürülmesine  yanıt olarak Tahran, İsrail’i suçlamış ve bir uranyum metal  fabrikasının açılması için birtakım adımlar atılması yönünde bazı  kararlar almıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise, 2018’de  tek taraflı olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan (JCPOA) çekilmiş ve İran’a yönelik yaptırımları arttırmıştı.

ABD’nin yaptırımları ve  anlaşmadan çekilmesinin ardından İran, 2019’da nükleer anlaşma  kapsamındaki taahhütlerinden bazılarını azaltarak, uranyum  zenginleştirmesini JCPOA’da belirtilen yüzde 3,67 seviyesinin üzerine  çıkarmıştı. ABD, JCPOA kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen İran’a sıkı yaptırımlar uygulamış ve müzakere masasına oturmayı  reddetmişti.

JCPOA taahhütlerine uymamasının ardından eleştirilerin hedefi olan İran hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından  yapılan açıklama dünya gündeminde yer aldı. IAEA yayınladığı  raporlarda, İran’ın şu ana kadar Uranyum’u zenginleştirmiş olduğu  yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum metaline geçmeden önce doğal  uranyum kullanarak, uranyum metali üretme üzerinde araştırma yapmayı  planladığı kaydedildi.

 IAEA tarafından yapılan açıklamada, "IAEA Genel Müdür Rafael Mariano Grossi IAEA Üye Devletlerini İran’ın, Tahran Araştırma Reaktörü için yakıt üretme amacının bir parçası olarak uranyum metali  üretimi konusundaki araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili son  gelişmeler hakkında bilgilendirdi" ifadeleri yer aldı.

Yapılan araştırmaların sonucunda elde edilen verilerin  doğrulandığını belirten IAEA, "Kurum, 8 Şubat’ta İran’ın Esfahan’daki Yakıt Plakası Üretim Tesisinde (FPFP) 3.6 gram uranyum metali  doğruladı" dedi.

Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu anlaşmanın tüm taraflarının "derinden  endişeli" olduklarına ve İran’ın uranyum metal üretiminin sivil bir  inanılırlığı olmadığına, fakat potansiyel olarak ciddi askeri etkileri  olduğuna dikkat çekilmişti.