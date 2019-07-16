İran uranyumda yüzde 4,5 seviyesinin üzerine çıkmayacak

16 Temmuz 2019

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında zenginleştirilmiş uranyum miktarı ve seviyesiyle ilgili bilgi verdi.

Depolardaki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramın üzerinde olduğunu ve bunu her geçen gün artıracaklarını dile getiren Kemalvendi, "Uranyum miktarının zenginleştirilmesi teknik ve siyasi gelişmelere bağlıdır. Siyasi gelişmelere bağlı olarak uranyumun seviyesi artırılabilir. Çünkü siyasi nedenlerle sınırlandırılmıştır." dedi.

Uranyum zenginleştirmede yüzde 4,5 seviyesini aşmayacaklarına ve İran'ın bundan fazlasına ihtiyaç duymadığına dikkati çeken Kemalvendi, "Uranyumun zenginleştirilmesi hızlı tren gibidir ve bir sonraki durakta yüzde 20 olacaktır. Ülkemizin şimdilik ihtiyacı yüzde 4,5 seviyesidir. İran'ın şu aşamada uranyum miktarını yüzde 20 seviyesine çıkarmaya ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirme hakkı veriyor.

Tahran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklı çıkarlarına ulaşamadığını bildirmiş, anlaşmaya taraf ülkelerden (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) söz konusu çıkarlarını temin etmelerini isteyerek, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA