İran: Vahşetine sessiz kaldıkça İsrail daha da küstahlaşıyor
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, apon mevkidaşı Kamikawa Yoko ile görüştü. Bölgesel konuların değerlendirildiği telefon konuşmasında Bakıri, İsrail'in vahşeti karşısında sessiz kalmanın bu rejimi daha küstah hale getirdiğini söyledi. Japon Bakan Kamikava ise bölgede yükselen gerilimden duyduklarını endişeyi dile getirerek, tansiyonun düşürülmesinin tüm tarafların çıkarına olacağını belirtti.
İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından bahseden Bakıri, "Bu dayanılmaz durumun asıl nedeni, bir yandan ABD ve bazı batılı ülkelerin Tel Aviv'deki suç çetesine yardım etmesi ve diğer yandan bazı batılı ülkelerin bu ırkçı rejimin suçuna karşı sessiz ve eylemsiz kalmalarıdır" dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bazı ülkelerin İsrail'i durdurmaya yönelik adımları engellediğine işaret eden Bakıri, "Tecrübe, İsrail'in askeri vahşetine sessiz kalmanın bu rejimi daha küstah hale getirdiğini ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.